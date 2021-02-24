Под Харьковским горсоветом состоялась массовая драка Нацкорпуса и ОПЗЖ

24 февраля, 2021, 19:33

24 февраля националисты решили прогнать титушок ОПЗЖ, которые хотели поддержать переименование проспекта Петра Григоренко

Видео драки обнародовали на Telegram-канале ХС.

На кадрах группа националистической молодежи прогоняет представителей ОПЗЖ от горсовета. Во время схватки стороны использовали газовые баллончики.

Представитель "Нацкорпуса" в Харькове Константин Немичев рассказал "057", что конфликт возник из-за переименования проспекта маршала Петра Григоренко назад на маршала Жукова.

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"Группа "титушок" ОПЗЖ пришла под стены горсовета отстоять переименования проспекта имени Петра Григоренко на маршала Жукова. Между патриотически настроенными людьми и сторонниками ОПЗЖ началась словесная перепалка. Им начали задавать вопросы, на которые у них не было ответа. Тогда сторонники ОПЗЖ и вовсе начали заявлять, что в Украине нет войны, идет гражданский конфликт, и рассказывать другую российскую пропаганду. В результате патриоты просто прогнали этих провокаторов от горсовета", - пояснил Константин Немичев.

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