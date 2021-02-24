Обидчик Джошуа дал прогноз на его супербой против Фьюри
Об этом Руис заявил в интервью Little Giant Boxing.
По словам американца, который в 2019 году отобрал у Джошуа три чемпионских титула, он считает, что победу в поединке двух британцев одержит Фьюри.
"Думаю, это будет интересный бой. Я боксировал против Джошуа, но не с Тайсоном Фьюри. У Фьюри необычный стиль, он - высокий. Предполагаю, что Фьюри выиграет этот поединок. Меня не впечатлило последнее выступление Джошуа против Пулева. Но он сделал свою работу и движется дальше. Возможно, Фьюри получит его. Энтони еще не дрался с кем-то, кто так движется и боксирует", - сказал Руис, проигравший Джошуа в реванше.
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 28 января стало известно, что Джошуа и Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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