Обидчик Джошуа дал прогноз на его супербой против Фьюри

24 февраля, 2021, 14:26

Американский тяжеловес Энди Руис назвал Тайсона Фьюри фаворитом в поединке британцев за титул абсолютного чемпиона мира против Джошуа

Об этом Руис заявил в интервью Little Giant Boxing.

По словам американца, который в 2019 году отобрал у Джошуа три чемпионских титула, он считает, что победу в поединке двух британцев одержит Фьюри.

"Думаю, это будет интересный бой. Я боксировал против Джошуа, но не с Тайсоном Фьюри. У Фьюри необычный стиль, он - высокий. Предполагаю, что Фьюри выиграет этот поединок. Меня не впечатлило последнее выступление Джошуа против Пулева. Но он сделал свою работу и движется дальше. Возможно, Фьюри получит его. Энтони еще не дрался с кем-то, кто так движется и боксирует", - сказал Руис, проигравший Джошуа в реванше.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

28 января стало известно, что Джошуа и Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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