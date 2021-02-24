Нафтогаз сохранил мартовскую цену на газ на прежнем уровне

24 февраля, 2021, 09:38

Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 грн/куб.м без с НДС и без стоимости распределения

Об этом в Facebook сообщила пресс служба ГК "Нафтогаз Украины".

"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" (ППН) также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте - 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По информации пресс-службы, пока газ от ПОН получают более 300 тыс. клиентов. Только в январе и феврале 2021 года почти 150 тыс. домохозяйств остались без поставщика - клиентов в Мелитополе и Мелитопольском районе (Запорожская обл.), Лубнах и Лубенском районе (Полтавская обл.), Коростышеве и Коростышевском районе (Житомирская обл.) временно обслуживает ГК "Нафтогаз Украины".

В пресс-службе напомнили, что компания формирует цены исключительно для своих клиентов.

Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.