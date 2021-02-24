Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию телеканала "112 Украина"

24 февраля, 2021, 15:47

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит аннулировать лицензию телеканала "112 Украина"

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание для "Телерадиокомпания" 112-ТВ ", логотип -" 112 Украина!.

"Как отмечает истец - непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону - основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание", - говорится в сообщении.

Сейчас в суд поступило 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок. ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административными исками.

Напомним, 23 февраля в Окружной административный суд Киева направили обращение аннулировать лицензию для телеканала "112 Украина".

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