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ОАСК просят аннулировать лицензию телеканала "112 Украина"

Окружной административный суд Киева просят аннулировать лицензию телеканала "112 Украина"

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"ОАСК просят аннулировать лицензию "112 Украина". Как отмечает истец - непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что согласно законом - основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении не указывается, кто является истцом.

 

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