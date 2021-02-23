ОАСК просят аннулировать лицензию телеканала "112 Украина"

23 февраля, 2021, 16:44

Окружной административный суд Киева просят аннулировать лицензию телеканала "112 Украина"

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"ОАСК просят аннулировать лицензию "112 Украина". Как отмечает истец - непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что согласно законом - основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении не указывается, кто является истцом.

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