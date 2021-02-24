МАУ возобновляет полеты в Баку, а SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

24 февраля, 2021, 11:08

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 13 марта возобновляет полеты в Баку, а SkyUp выполнит четыре рейса из Киева в Ташкент

Согласно сообщению пресс-службы МАУ, авиакомпания возобновляет рейсы в Баку с 13 марта. Рестарт позволит восстановить прямое авиасообщение между столицами Украины и Азербайджана, а также обеспечить пассажиров из разных регионов удобными стыковками в Киеве. До конца апреля МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт им. Гейдара Алиева дважды в неделю, по вторникам и субботам.

Кроме того, авиакомпания SkyUp сообщила, что планирует выполнить четыре рейса из Киева в Ташкент (Узбекистан) 4, 11, 18 и 25 марта.

Отмечается, что сейчас въезд в Азербайджан разрешен только гражданам страны, сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, иностранцам с видом на жительство, членам семьи резидента при наличии документов, подтверждающих родственные связи. Также необходимо иметь негативный ПЦР-тест на COVID-19, который был сделан в аккредитованной лаборатории IMMD не позднее, чем за 48 часов до вилета. Обязательным требованием является наличие распечатанного результата отрицательного теста на COVID-19, который содержит QR-код, что дает возможность электронной верификации документа для проверки в соответствии с требованиями международного аэропорта им. Гейдара Алиева.

В свою очередь путешествующим из Баку в города Украины необходимо иметь при себе только полис страхования, покрывающий расходы на лечение от COVID-19.

По прибытии в Узбекистан граждане Украины должны подписать обязательство пройти 14-дневную самоизоляцию по месту жительства или в отеле. Независимо от наличия справки об отсутствии COVID-19, по прибытии в Узбекистан граждане Украины также обязаны пройти экспресс-тестирование на антигенты к COVID-19 за свой счет.

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