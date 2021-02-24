Люди вышли на улицы, потому что хотят жить в правовом государстве, - Княжицкий об акциях в поддержку Стерненко

24 февраля, 2021, 14:02

Акции по всей Украине показали, что украинцы не позволят себя унижать несправедливыми приговорами судов

Это народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий подчеркнул во время включения на телеканале "Прямой".

"Я понимаю тех людей, которые вышли на улицу, и не только в Киеве, но и во всех городах Украины. Многие молодые вышли на эти акции. Все, чего они хотят, - это справедливости и возможности жить в государстве, где честный и справедливый суд. Все, чего люди хотят и требовали - чтобы украинцев и Украину не унижали те негодяи, которые продолжают это делать, в частности, и на самом деле Сергея Стерненко", - сказал политик.

"Сергей Стерненко - молодой, талантливый украинец, занимающий проукраинскую позицию и публично декларирующий правильные и важные для Украины вещи. Это те вещи, за которые готовы бороться все украинцы", - резюмировал Княжицкий.