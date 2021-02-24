Люди вышли на улицы, потому что хотят жить в правовом государстве, - Княжицкий об акциях в поддержку Стерненко
Это народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий подчеркнул во время включения на телеканале "Прямой".
"Я понимаю тех людей, которые вышли на улицу, и не только в Киеве, но и во всех городах Украины. Многие молодые вышли на эти акции. Все, чего они хотят, - это справедливости и возможности жить в государстве, где честный и справедливый суд. Все, чего люди хотят и требовали - чтобы украинцев и Украину не унижали те негодяи, которые продолжают это делать, в частности, и на самом деле Сергея Стерненко", - сказал политик.
"Сергей Стерненко - молодой, талантливый украинец, занимающий проукраинскую позицию и публично декларирующий правильные и важные для Украины вещи. Это те вещи, за которые готовы бороться все украинцы", - резюмировал Княжицкий.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
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