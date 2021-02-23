Зеленский подписал закон о снижении НДС для аграриев до 14%

23 февраля, 2021, 09:56

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно тексту документа, он предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввоз на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Отмечается, что закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

Напомним, Верховная Рада 17 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по снижению ставки НДС для аграриев до 14% с 20%.

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