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Зеленский подписал закон о снижении НДС для аграриев до 14%


фото: agropolit
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1115-ІХ о снижении снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых видов аграрной продукции

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно тексту документа, он предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввоз на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Отмечается, что закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

  • Напомним, Верховная Рада 17 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по снижению ставки НДС для аграриев до 14% с 20%.

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