Рада снизила до 14% ставку НДС для сырьевой агропродукции

17 декабря, 2020, 11:01

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс по снижению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев до 14% с 20%

Решение поддержали 256 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту проекту закона, документ предлагает установить ставку НДС в размере 14% на операции по поставке и ввоз на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности, это касается товарных позиций "крупный рогатый скот, живая", "свиньи, живые", "пшеница", "ячмень", "овес", "кукуруза", "сахарная свекла", а также семена льна, рапса, подсолнечника и т.д. .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, согласно проведенному Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ) анализом, снижение ставки НДС для аграриев не приведет к масштабным искажений в структуре поступлений или потерь налога для государства.

"Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств -" скрутки ", - считают инициаторы проекту закона.

Отмечается, что благодаря снижению ставки НДС состоится детенизация аграрного производства, а бюджет получит существенные преимущества.

Напомним, 17 сентября Рада поддержала в первом чтении проект закона о снижении до 14% НДС для аграриев.

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