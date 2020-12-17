Рада снизила до 14% ставку НДС для сырьевой агропродукции
Решение поддержали 256 народных депутата, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекту закона, документ предлагает установить ставку НДС в размере 14% на операции по поставке и ввоз на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности, это касается товарных позиций "крупный рогатый скот, живая", "свиньи, живые", "пшеница", "ячмень", "овес", "кукуруза", "сахарная свекла", а также семена льна, рапса, подсолнечника и т.д. .
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, согласно проведенному Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ) анализом, снижение ставки НДС для аграриев не приведет к масштабным искажений в структуре поступлений или потерь налога для государства.
"Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств -" скрутки ", - считают инициаторы проекту закона.
Отмечается, что благодаря снижению ставки НДС состоится детенизация аграрного производства, а бюджет получит существенные преимущества.
- Напомним, 17 сентября Рада поддержала в первом чтении проект закона о снижении до 14% НДС для аграриев.
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