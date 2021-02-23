Выбью ему весь мозг и он поедет в свое Чили - Беринчик дерзко высказался о своем следующем бое

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Общественное".

Беринчик заявил, что настроен защитить свой титул WBO.

"Я не выбираю себе соперников. Он - 15-й в рейтинге WBO, но у него не сильные позиции в мире. Мне надо защищать пояс перед этим человеком. У него было 19 поединков и когда-то давно он проиграл. Парень возрастной, ему уже 36 лет, хотя я тоже не молод. Будет бой, зрелище. Постараюсь его нокаутировать до 10 раунда. Пояс свой никому не отдам. Будем тренироваться, чтобы выходить на бой в 100% готовности, чтобы выбить ему весь мозг. чтобы он поехал в свое Чили и привез несколько гематом, синяков и отбитую голову ", - сказал Беринчик.