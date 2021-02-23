Выбью ему весь мозг и он поедет в свое Чили - Беринчик дерзко высказался о своем следующем бое
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Общественное".
Беринчик заявил, что настроен защитить свой титул WBO.
"Я не выбираю себе соперников. Он - 15-й в рейтинге WBO, но у него не сильные позиции в мире. Мне надо защищать пояс перед этим человеком. У него было 19 поединков и когда-то давно он проиграл. Парень возрастной, ему уже 36 лет, хотя я тоже не молод. Будет бой, зрелище. Постараюсь его нокаутировать до 10 раунда. Пояс свой никому не отдам. Будем тренироваться, чтобы выходить на бой в 100% готовности, чтобы выбить ему весь мозг. чтобы он поехал в свое Чили и привез несколько гематом, синяков и отбитую голову ", - сказал Беринчик.
Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет украинец.
Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.
36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).
- 22 февраля стало известно, что Денис Беринчик проведет бой против чилийца Хосе Санчеса.
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