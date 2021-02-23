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Espreso.tvСпортВыбью ему весь мозг и он поедет в свое Чили - Беринчик дерзко высказался о своем следующем бое

Выбью ему весь мозг и он поедет в свое Чили - Беринчик дерзко высказался о своем следующем бое


фото: Getty Images
Украинский боксер Денис Беринчик рассказал об ожиданиях от поединка против Хосе Санчеса из Чили

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Общественное".

Беринчик заявил, что настроен защитить свой титул WBO.

"Я не выбираю себе соперников. Он - 15-й в рейтинге WBO, но у него не сильные позиции в мире. Мне надо защищать пояс перед этим человеком. У него было 19 поединков и когда-то давно он проиграл. Парень возрастной, ему уже 36 лет, хотя я тоже не молод. Будет бой, зрелище. Постараюсь его нокаутировать до 10 раунда. Пояс свой никому не отдам. Будем тренироваться, чтобы выходить на бой в 100% готовности, чтобы выбить ему весь мозг. чтобы он поехал в свое Чили и привез несколько гематом, синяков и отбитую голову ", - сказал Беринчик.

Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет украинец.

Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.

36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).

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