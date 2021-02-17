Прокуроры пригласили для активиста Стерненко 8 лет заключения в деле о похищении человека

17 февраля, 2021, 21:11

Прокуратура запросила для одесского активиста Сергея Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества в деле о похищении человека

Об этом он сообщил в Telegram.

"8 лет с конфискацией имущества. Именно столько сегодня попросила для меня прокурор по старому делу", - рассказал он.

По словам Стерненко, оглашение приговора состоится 19 февраля в Одессе.

Он напомнил, что в 2015 году у него дома провели обыск, во время которого активист добровольно отдал пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

"Основанием для обыска стало заявление против меня "титушки" и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне надели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении. И в тот же день меня закрыли в СИЗО", - отметил Стерненко.

Он добавил, что его подозревали в похищении Щербича с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

"Это дело - начало политически мовтивированных расправ от Труханова, которые начались еще в 2015 году. Я предполагаю, что без всякого доказательства и вопреки здравому смыслу приговор может быть обвинительным", - написал активист.

Он заявил, что само дело против него основывается только на показаниях самого Щербича.