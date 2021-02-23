SkyUp изменил условия онлайн регистрации и выбора места в самолете

23 февраля, 2021, 12:49

Авиакомпания SkyUp изменила условия онлайн регистрации и выбора мест в самолете

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Согласно сообщению, SkyUp с 22 февраля 2021 обновил структуру тарифов.

Так, по самым дешевым безбагажним тарифу Basic пассажиры могут взять до 9 кг ручной клади. По-прежнему есть возможность дистанционной регистрации и получения посадочного талона за 48 часов до вылета. Место по тарифу предоставляется автоматически.

Дороже тариф Standard позволяет регистрацию онлайн за 15 дней до вылета. При этом пассажиры могут бесплатно выбирать места, начиная с шестого ряда, за исключением аварийных рядов. Кроме того, по этому тарифу пассажиры смогут получить скидку 10% на дополнительные услуги.

Самый дорогой тариф Flex предусматривает регистрацию онлайн за 30 дней до вылета, или бесплатно в аэропорту. Пассажиры по этому тарифу могут выбирать любые места в салоне. Кроме того, тариф предлагает скидку 20% на дополнительные услуги.