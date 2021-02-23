Роналду установил очередной бомбардирский рекорд в Италии

23 февраля, 2021, 09:37

Португальский форвард "Ювентуса" сделал дубль в матче с "Кротоне" и забил, таким образом, всем командам из Серии А в Италии

Об этом сообщает Goal .

22 февраля 2 гола Роналду помогли "Ювентусу" победить "Кротоне" 3: 0.

После мячей в ворота "Кротоне" португалец забивал всем командам, которые выступают в Серии А.

Всего в нынешнем сезоне 36-летний Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах 28 матчей, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Ювентус" набрал 45 очков и занимает в чемпионате Италии третье место. Туринцы имеют игру в запасе и отстают от лидера - "Интера" - на 8 пунктов.

Напомним, 12 января Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром XXI века .

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