Объявлено имя самого результативного футболиста XXI века

12 января, 2021, 12:55

Лучшим бомбардиром XXI века стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду

Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS .

По результатам подсчета голов, которые были забиты в национальных чемпионатах с 2001 по 2020 года, лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду, отправил в ворота соперников 462 мяча.

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забил 451 гол. Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович отличился 379 раз.

На счету лучшего футболиста мира 2020 по версии ФИФА поляка Роберта Левандовски из "Баварии" 285 голов.

Напомним, 12 января Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим плеймейкером десятилетия аргентинца Лионеля Месси.

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