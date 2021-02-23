Приговор Стерненко: акции протеста анонсировано в 8 облцентрах Украины и в Варшаве

23 февраля, 2021, 14:20

23 февраля активисты анонсировали акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека

Об этом сообщил канал Сергея Стерненка в Telegram.

В 18:00 начнутся акции в Харькове (у здания ОГА) и Луцке под прокуратурой. В 18:30 активисты собираются под Ивано-Франиквською ОГА.

В 19 люди будут собираться во Львове (Площадь Рынок), Днепре под областной прокуратурой и Полтаве под облгосадминистрацией.

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В 20:00 акция пройдет в Киеве на Майдане под памятником Шевченко и в Киеве под Офисом президента.

В 8 вечера активисты соберутся в столице Польши, Варшаве.