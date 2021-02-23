Львовский облсовет принял обращение о необходимости освобождения Стерненко

23 февраля, 2021, 18:19

Львовский областной совет первым принял обращение о необходимости освобождения активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщил в Facebook депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость", - говорится в обращении.

Напомним, что адвокат Маси Найем подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. Найем просит перевести активиста Сергея Стерненко в Киев.

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