Адвокаты Стерненко просят перевести его в Киев
Об этом юридическая компания заявила на своей странице в Facebook.
"Адвокаты нашей компании подали заявление о применении мер безопасности в отношении Стерненко. Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью. В связи с этим наш адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. Мы просим перевести Стерненко в Киев", - говорится в сообщении.
Такое право предусмотрено Приказом Министерства юстиции Украины от 25.04.2017 №1408/5 "Об утверждении Порядка осуществления мер по обеспечению безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах".
На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.
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