Адвокаты Стерненко просят перевести его в Киев

"Адвокаты нашей компании подали заявление о применении мер безопасности в отношении Стерненко. Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью. В связи с этим наш адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. Мы просим перевести Стерненко в Киев", - говорится в сообщении.