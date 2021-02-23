 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоАдвокаты Стерненко просят перевести его в Киев

Адвокаты Стерненко просят перевести его в Киев


фото: uazmi
Адвокат Маси Найем подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. Найем просит перевести активиста Сергея Стерненко в Киев

Об этом юридическая компания заявила на своей странице в Facebook.

"Адвокаты нашей компании подали заявление о применении мер безопасности в отношении Стерненко. Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью. В связи с этим наш адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. Мы просим перевести Стерненко в Киев", - говорится в сообщении.

Такое право предусмотрено Приказом Министерства юстиции Украины от 25.04.2017 №1408/5 "Об утверждении Порядка осуществления мер по обеспечению безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах".

На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать