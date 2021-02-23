Легендарный динамовец возглавил команду из первой лиги
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Кристалл".
Кроме должности главного тренера, Вадим Евтушенко будет работать директором херсонского "Кристалла". Ассистентом экс-футболиста "Динамо" стал Олег Кириленко.
"Кристалл" занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги и борется за выживание. Херсонская команда одержала всего одну победу за 16 матчей.
В тренерской карьере 63-летний Евтушенко запомнился работой в полтавской "Ворскле", Кропивницкой "Звезде", черкасском "Днепре" и киевском "Динамо-2". Также работал ассистентом в сборной Украины и "Динамо".
Будучи футболистом Вадим Евтушенко защищал цвета "Динамо", "Днепра", "Звезды", а также шведских "Сириуса" и АЕК.
- 22 февраля сообщалось, что легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский может стать главным тренером одесского "Черноморца".
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