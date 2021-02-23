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Espreso.tvСпортЛегендарный динамовец возглавил команду из первой лиги

Легендарный динамовец возглавил команду из первой лиги


фото: mfckrystal.com
Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Вадим Евтушенко возглавил херсонский "Кристалл"

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Кристалл".

Кроме должности главного тренера, Вадим Евтушенко будет работать директором херсонского "Кристалла". Ассистентом экс-футболиста "Динамо" стал Олег Кириленко.

"Кристалл" занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги и борется за выживание. Херсонская команда одержала всего одну победу за 16 матчей.

В тренерской карьере 63-летний Евтушенко запомнился работой в полтавской "Ворскле", Кропивницкой "Звезде", черкасском "Днепре" и киевском "Динамо-2". Также работал ассистентом в сборной Украины и "Динамо".

Будучи футболистом Вадим Евтушенко защищал цвета "Динамо", "Днепра", "Звезды", а также шведских "Сириуса" и АЕК.

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