Джошуа отобрал у легендарного тяжеловеса титул самого богатого боксера Великобритании
23 февраля, 2021, 13:19
Джошуа отобрал у бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса звание самого богатого британского боксера в истории
Об этом сообщает Daily Mirror .
Джошуа стал первым боксером в истории Великобритании, чьи суммарные гонорары составили более 100 млн фунтов и составили 109 110 000 фунтов.
Рейтинг был составлен на основе финансовых документов, полученных от промоутерской компании Джошуа Matchroom Boxing.
Предыдущим рекордсменом британского бокса был Леннокс Льюис, который заработал 90 млн фунтов.
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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