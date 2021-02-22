Зеленский прокомментировал отказ МВФ предоставить Украине транш на $ 700 млн
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30", передает Еспресо.TV.
Зеленский отметил, что Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила $ 2,1 млрд.
"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 еще миллионов и еще 700 млн. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будет выделен второй транш еще 700 млн. Программа не выполнена из-за некоторых вещей", - сказал он.
Среди причины невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). При этом он добавил, соответствующий законопроект ВРУ, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы в Верховной Раде.
"Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", - сказал Зеленский.
- Напомним, согласно мемораднуму между Украиной и МВФ, подписанным Владимиром Зеленским в июне 2020 года, законопроект о Высшем Совете правосудия Украины обязывалась принять до конца октября того же года. Соответствующие изменения в законодательство указаны в меморандуме "структурным маяком" реформ.
- Изменения ДГО законодательства по ВРП предусматривают создание наблюдательного совета по международным экспертам, который будет контролировать назначение и снятие судей в Украине
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