Зеленский прокомментировал отказ МВФ предоставить Украине транш на $ 700 млн

22 февраля, 2021, 11:37

По словам президента Владимира Зеленского, главной причиной МВФ отказать Украине стало отсутствие изменений в закон о Высшем совете правосудия

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30", передает Еспресо.TV.

Зеленский отметил, что Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила $ 2,1 млрд.

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 еще миллионов и еще 700 млн. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будет выделен второй транш еще 700 млн. Программа не выполнена из-за некоторых вещей", - сказал он.

Среди причины невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). При этом он добавил, соответствующий законопроект ВРУ, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы в Верховной Раде.

"Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", - сказал Зеленский.

Напомним, согласно мемораднуму между Украиной и МВФ, подписанным Владимиром Зеленским в июне 2020 года, законопроект о Высшем Совете правосудия Украины обязывалась принять до конца октября того же года. Соответствующие изменения в законодательство указаны в меморандуме "структурным маяком" реформ.

Изменения ДГО законодательства по ВРП предусматривают создание наблюдательного совета по международным экспертам, который будет контролировать назначение и снятие судей в Украине

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