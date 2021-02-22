Иран заявил о завершении расследования по делу сбивания самолета МАУ

22 февраля, 2021, 08:09

Глава судебных органов Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что страна завершила расследование сбивания под Тегераном самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины

Об этом сообщает иранское агентство IRNA .

Говоря о завершении расследования инцидента с катастрофой украинского самолета, в частности Бахрами отметил, что военная прокуратура сейчас занимается составлением обвинительного заключения.

Чиновник добавил, что судебное разбирательство начнется после предыдущего процесса в суде с участием обвиняемых и родственников погибших.

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