Иран заявил о завершении расследования по делу сбивания самолета МАУ
22 февраля, 2021, 08:09
Глава судебных органов Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что страна завершила расследование сбивания под Тегераном самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины
Об этом сообщает иранское агентство IRNA .
Говоря о завершении расследования инцидента с катастрофой украинского самолета, в частности Бахрами отметил, что военная прокуратура сейчас занимается составлением обвинительного заключения.
Чиновник добавил, что судебное разбирательство начнется после предыдущего процесса в суде с участием обвиняемых и родственников погибших.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.
- Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
- В январе 2021 Иран передал Украине проект технического отчета о сбивании самолета МАУ.
- 10 февраля стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом . Иран назвал запись фейком.
- Украина попросила Канаду предоставить аудиозапись иранских чиновников
- МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу о сбивании самолета МАУ.
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