Канада изучает запись разговора главы МИД Ирана, в котором говорится о возможном умышленном сбивании самолета МАУ, - СМИ

10 февраля, 2021, 11:03

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News .

На записи слышно, как человек, распознанный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, говорит на языке фарси, что существует "тысяча возможностей" объяснить сбитые самолеты, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "внедренных лиц" - такой сценарий, по его словам, был "вовсе не маловероятным".

Он также высказал мнение, что правда никогда не будет раскрыта на высшем уровне - правительством и вооруженными силами Ирана.

По словам Зарифа, "есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты": якобы руководство Ирана может хранить это в тайне в интересах нации, чтобы не раскрывать особенности системы обороны страны.

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, включая 138 человек, связанных с Канадой.

"CBC News" прослушала запись частной беседы, состоявшейся в ближайшие месяцы после уничтожения рейса PS752. Редакция попросила трех человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка.

Детали разговора и лица других участников не разглашаются из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает источник записи, чтобы защитить его.

Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральф Гудейл сказал, что канадскому правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре.

Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей.

По словам Гудейла, канадские спецслужбы оценивают подлинность записи.

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в ноябре заявлял, что "есть все основания сомневаться", что иранские военные сбили Boeing МАУ ошибочно, но "для полноты картины нам необходимо документальное подтверждение".

Он также говорил, что Иран целенаправленно умалчивает данные о подозреваемых, об их полномочиях и обязанностях, о степени причастности и уровне ответственности каждого.

Поскольку расследование ведется по статьям 291 и 616 Уголовного кодекса Ирана о непредумышленном убийстве или убийстве по неосторожности, то максимальная санкция - до 3 лет тюрьмы и выплата денежной компенсации семьям погибших.

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