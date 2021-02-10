Канада изучает запись разговора главы МИД Ирана, в котором говорится о возможном умышленном сбивании самолета МАУ, - СМИ
Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News .
На записи слышно, как человек, распознанный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, говорит на языке фарси, что существует "тысяча возможностей" объяснить сбитые самолеты, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "внедренных лиц" - такой сценарий, по его словам, был "вовсе не маловероятным".
Он также высказал мнение, что правда никогда не будет раскрыта на высшем уровне - правительством и вооруженными силами Ирана.
По словам Зарифа, "есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты": якобы руководство Ирана может хранить это в тайне в интересах нации, чтобы не раскрывать особенности системы обороны страны.
8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, включая 138 человек, связанных с Канадой.
"CBC News" прослушала запись частной беседы, состоявшейся в ближайшие месяцы после уничтожения рейса PS752. Редакция попросила трех человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка.
Детали разговора и лица других участников не разглашаются из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает источник записи, чтобы защитить его.
Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральф Гудейл сказал, что канадскому правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре.
Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей.
По словам Гудейла, канадские спецслужбы оценивают подлинность записи.
Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в ноябре заявлял, что "есть все основания сомневаться", что иранские военные сбили Boeing МАУ ошибочно, но "для полноты картины нам необходимо документальное подтверждение".
Он также говорил, что Иран целенаправленно умалчивает данные о подозреваемых, об их полномочиях и обязанностях, о степени причастности и уровне ответственности каждого.
Поскольку расследование ведется по статьям 291 и 616 Уголовного кодекса Ирана о непредумышленном убийстве или убийстве по неосторожности, то максимальная санкция - до 3 лет тюрьмы и выплата денежной компенсации семьям погибших.
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