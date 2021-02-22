В "Спортмастере" заявили, что продолжают работать, несмотря на санкции
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CEO "Спортмастер Украина" Людмилу Кныш.
"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным и вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - говорится в заявлении компании.
По словам Кныш, "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.
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"На сегодняшний день магазины "Спортмастер Украина" продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме в соответствии с достигнутыми соглашениями", - отметила она, добавив, что одним из приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников.
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