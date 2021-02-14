Украинец Марченко победил чемпиона Уимблдона Маррея в финале турнира в Италии

14 февраля, 2021, 20:08

Украинский теннисист Илья Марченко сенсационно переиграл британца Энди Маррея в финале турнира в Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Марченко, занимающий в мировом рейтинге 212-е место, в решающем матче "челленджера" победил 125-ю ракетку планеты Маррея со счетом 6:2, 6:4.

Для украинца эта победа стала восьмой на турнирах серии "челленджер" в карьере. Маррея он одолел впервые, в предыдущих двух поединках сильнее был британец, который дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и победил на US Open-2012.

Напомним, 13 февраля в третьем круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина победила Юлию Путинцеву из Казахстана.

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