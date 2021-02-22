"Северный поток-2": США наложили санкции на судно, которое участвует в строительстве

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Соединенные Штаты внесли еще в один список санкций трубоукладчик Северного потока-2 судно "Фортуна" и его владельца - КВТ-РУС.

Судно добавили в список санкций в соответствии с законом США о защите европейской энергетической безопасности (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Санкции предусматривают блокирование активов юридических лиц и запрет на банковские операции на территории США.

Отметим, что из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Напомним, что сенаторы-республиканцы в Конгрессе США остро раскритиковали позицию администрации Джо Байдена в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток-2".

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