"Северный поток-2": США наложили санкции на судно, которое участвует в строительстве
22 февраля, 2021, 22:46
Соединенные Штаты внесли в санкционный список судно "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Соединенные Штаты внесли еще в один список санкций трубоукладчик Северного потока-2 судно "Фортуна" и его владельца - КВТ-РУС.
Судно добавили в список санкций в соответствии с законом США о защите европейской энергетической безопасности (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Санкции предусматривают блокирование активов юридических лиц и запрет на банковские операции на территории США.
Отметим, что из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.
- Напомним, что сенаторы-республиканцы в Конгрессе США остро раскритиковали позицию администрации Джо Байдена в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток-2".
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