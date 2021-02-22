"Предложения полностью неадекватны": Республиканцы остро раскритиковали Байдена за нежелание противодействовать "Северному потоку-2"

22 февраля, 2021, 16:05

Сенаторы-республиканцы в Конгрессе США остро раскритиковали позицию администрации Джо Байдена в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщило в воскресенье, 21 февраля, издание The Wall Street Journal. "Правительство Байдена посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода, который будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности и для энергобезопасности наших европейских союзников", - заявил сенатор Тед Круз.

Критику сенатора вызвало сообщение Госдепартамента Конгресса, где названы компании, против которых могут быть введены санкции за участие в строительстве газопровода. По мнению Круза, а также сенатора Джима Рича и члена комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола эти предложения "полностью неадекватны" и не соответствуют намерению Конгресса предотвратить введение в строй "Северного потока - 2".

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По данным The Wall Street Journal, в документе Госдепартамента говорится о нарушении американских ограничительных мер трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС" и введение против них санкций. При этом и судно, и компания уже находятся в списках американских ограничений по другим статьям. О новых санкциях против любых российских, немецких или других европейских компаний, причастных к проекту, в нем речь не идет. Ни Белый дом, ни Госдепартамент эту информацию пока не подтвердили. Сам документ не опубликован.

Напомним, администрация предыдущего президента США, республиканца Дональда Трампа последовательно проводила политику жесткого противодействия строительству "Северного потока-2", что и привело к полной заморозке проекта в декабре 2019 года. Одним из самых активных коммуникаторов, участвующих в блокировании строительства газопровода, и был упоминавшийся сенатор Круз.

Однако с самого момента инаугурации демократа Джозефа Байдена, в СМИ начала поступать информация о намерениях новой администрации снизить уровень противодействия строительству "Северного потока-2" вплоть до снятия с него санкций.

Это объясняется нежеланием обострять отношения с Берлином.

Почти сразу после смены хозяина Белого дома, россияне разморозили строительство газопровода.