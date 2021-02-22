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На Донбассе еще один военный сегодня получил ранения


фото: dn.gov.ua
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Южного, один военнослужащий получил осколочные ранения

Об этом сообщает территориальное управление Север в Facebook .

22 февраля, недалеко от населенного пункта Южное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочные ранения. Его доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.

На обстрелы оккупантов украинские военные стреляли в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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