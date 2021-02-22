На Донбассе еще один военный сегодня получил ранения
Об этом сообщает территориальное управление Север в Facebook .
22 февраля, недалеко от населенного пункта Южное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочные ранения. Его доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.
На обстрелы оккупантов украинские военные стреляли в ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
- Напомним, в понедельник, 22 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки ранен один военный, еще один погиб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти