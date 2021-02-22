На Донбассе оккупанты пять раз нарушили "тишину", один украинский военный погиб, другой ранен

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, а раненому - желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного, на Приазовье, кроме применения подствольных гранатометов и стрелкового оружия, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

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