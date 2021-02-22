Мы внесли законопроект о "десоветизации" законодательства, - Стефанчук

22 февраля, 2021, 17:08

Законопроектом предлагается отменить более 1 тыс. правовых актов, которые не применяются

Об этом рассказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Укринформ.

Политик отметил, что часть из этих документов не действует.

"Что делать с более чем 1 млн нормативно-правовых актов? Во-первых, мы должны отсечь тот старый хлам, который в законодательстве давно не действует. Мы внесли законопроект моего авторства, который называется "О десоветизации законодательства". В чем его суть? Мы выводим из правового поля более тысячи законодательных актов, которые не применяются, а также будем просить провести Кабинет Министров аналогичную работу на своем уровне", - отметил первый вицеспикер.

По его словам, более 7 тыс. подзаконных нормативно-правовых актов "висят в законодательном поле без применения".

Также первый вице-спикер предложил изменить правила формирования законодательства. Стефанчук уточнил, что сначала должна нарабатываться концепция нормативно-правового акта, а на ее базе - законодательный акт.

"Необходимо сформировать единые правила принятия нормативно-правовых актов. Принятию того или иного нормативно-правового акта должны предшествовать публичные консультации, правовой мониторинг, по итогам которого может быть принято решение", - заявил он.

Стефанчук добавил, что наработал за время пребывания на больничном проект закона об основах правотворческой деятельности и теперь "активно обсуждает со всеми фракциями и группами".

Законопроект о десоветизации законодательства зарегистрирован 29 октября 2020 года за авторством первого вице-спикера Руслана Стефанчука и 54 депутатов. Сейчас, по данным сайта Верховной Рады, документ обрабатывается в комитете.

В начале работы Рады нынешнего созыва на рассмотрение депутатов был внесен законопроект об отмене ряда нормативных актов, принятых во времена СССР, в частности Кодекса законов о труде, который, однако, не набрал необходимого количества голосов.

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