Клуб УПЛ "Львов" представил финальные варианты новой эмблемы
22 февраля, 2021, 14:57
Профессиональный футбольный клуб "Львов" представил четыре финальных варианта новой эмблемы
Об этом сообщает официальный сайт "Львова".
В течение первого этапа, который длился около месяца, каждый желающий мог предложить свой вариант новой эмблемы ПФК "Львов". После этого болельщики выбрали 4 лучших варианта путем голосования.
По итогам голосования, руководство "Львова" выберут лучшую эмблему с 4 финалистов. Результаты будут объявлены в ближайшее время.
- В декабре прошлого года футбольный клуб "Львов" объявил о начале конкурса на создание новой эмблемы.
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