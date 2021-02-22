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Espreso.tvСпортКлуб УПЛ "Львов" представил финальные варианты новой эмблемы

Клуб УПЛ "Львов" представил финальные варианты новой эмблемы


фото: pfclviv.com
Профессиональный футбольный клуб "Львов" представил четыре финальных варианта новой эмблемы

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

В течение первого этапа, который длился около месяца, каждый желающий мог предложить свой вариант новой эмблемы ПФК "Львов". После этого болельщики выбрали 4 лучших варианта путем голосования.

По итогам голосования, руководство "Львова" выберут лучшую эмблему с 4 финалистов. Результаты будут объявлены в ближайшее время.

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