Клуб УПЛ "Львов" представил финальные варианты новой эмблемы

22 февраля, 2021, 14:57

Профессиональный футбольный клуб "Львов" представил четыре финальных варианта новой эмблемы

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

В течение первого этапа, который длился около месяца, каждый желающий мог предложить свой вариант новой эмблемы ПФК "Львов". После этого болельщики выбрали 4 лучших варианта путем голосования.

По итогам голосования, руководство "Львова" выберут лучшую эмблему с 4 финалистов. Результаты будут объявлены в ближайшее время.

В декабре прошлого года футбольный клуб "Львов" объявил о начале конкурса на создание новой эмблемы.