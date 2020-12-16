Клуб УПЛ объявил конкурс на новую эмблему
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Львов".
Львовяне намерены сменить эмблему и решили провести конкурс на новый логотип. В соревновании могут принять участие все желающие.
"Новая эмблема должна быть модерновой и потакать новым веяниям. Лого должно ярко представить современную историю клуба и его амбиции. В основе должен быть один из символов, который отражает город Львов или специфику клуба. Кроме того, новая эмблема должна быть выполнена в сочетании клубных цветов, а именно: синий и золотой", - говорится в официальном заявлении клуба.
Конкурс будет проходить в три этапа:
- С 16 декабря по 16 января состоится прием работ.
- С 17 по 31 января болельщики будут голосовать за лучшие варианты.
- С 1 по 15 февраля экспертная комиссия клуба выберет эмблему-победителя среди трех лучших по итогам голосования.
Победитель конкурса получит 5000 гривен и различные ценные призы.
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