Клуб УПЛ объявил конкурс на новую эмблему

16 декабря, 2020, 20:12

Футбольный клуб "Львов" объявил о начале конкурса на создание новой эмблемы

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Львов".

Львовяне намерены сменить эмблему и решили провести конкурс на новый логотип. В соревновании могут принять участие все желающие.

"Новая эмблема должна быть модерновой и потакать новым веяниям. Лого должно ярко представить современную историю клуба и его амбиции. В основе должен быть один из символов, который отражает город Львов или специфику клуба. Кроме того, новая эмблема должна быть выполнена в сочетании клубных цветов, а именно: синий и золотой", - говорится в официальном заявлении клуба.

Конкурс будет проходить в три этапа:

С 16 декабря по 16 января состоится прием работ. С 17 по 31 января болельщики будут голосовать за лучшие варианты. С 1 по 15 февраля экспертная комиссия клуба выберет эмблему-победителя среди трех лучших по итогам голосования.

Победитель конкурса получит 5000 гривен и различные ценные призы.