Чемпион мира отказался выступать за сборную Украины по футболу

22 февраля, 2021, 19:44

Украинский полузащитник Георгий Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на программу "Цыганик LIVE" в youtube.

По информации источника, по семейным обстоятельствам Георгий Цитаишвили решил изменить спортивное гражданство. Полузащитник принял решение играть за сборную Грузии по футболу.

20-летний Георгий Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .

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