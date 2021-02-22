Чемпион мира отказался выступать за сборную Украины по футболу
22 февраля, 2021, 19:44
Украинский полузащитник Георгий Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на программу "Цыганик LIVE" в youtube.
По информации источника, по семейным обстоятельствам Георгий Цитаишвили решил изменить спортивное гражданство. Полузащитник принял решение играть за сборную Грузии по футболу.
20-летний Георгий Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.
В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.
- 20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .
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