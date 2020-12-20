"Ворскла" арендовала у "Динамо" чемпиона мира

20 декабря, 2020, 22:38

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле"

Об этом заявил главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов, сообщает Footboom.

По его словам, полтавский клуб арендует у "Динамо" полузащитника, который в 2019 году стал чемпионом мира среди молодежных сборных до конца сезона.

"Ворскла" до конца сезона арендует у "Динамо" Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. О других потенциальных новичках пока не буду говорить, еще ничего не известно", - сказал Максимов.

20-летний Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей.

Контракт хавбека с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

15 декабря стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу договорился с президентом киевского клуба Игорем Суркисом об усилении команды.

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