Иран скрывает от Украины информацию по делу о катастрофе самолета МАУ, - МИД

21 февраля, 2021, 21:55

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран скрывает от Украины важную информацию по делу о крушении самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года

Об этом сообщает Украины 24.

По словам Енина, Иран скрывает имена подозреваемых, ссылаясь на тайну следствия.

"Нам до сих пор отказываются назвать имена людей, которые находятся под подозрением, или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, так же как и проволочки в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствует усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран", - сказал Енин.

Он добавил, что с первых дней трагедии украинские следователи вышли на контакт с иранскими коллегами и направили запросы о международно-правовой помощи, но ответы поступают со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, необходимой для продвижения украинского расследование.

"Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над этими событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - подчеркнул Енин .

10 февраля стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, голос которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

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