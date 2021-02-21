Вакцина Pfizer-BioNTech оказалась намного эффективнее, чем ожидали разработчики, - Spiegel

21 февраля, 2021, 16:20

Вакцина совместного производства компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность в 89,4% в предотвращении передачи COVID-19

Об этом сообщает Spiegel.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного с участием израильского министерства здравоохранения.

Отмечается, что гендиректор немецкой компании BioNTech Угур Шахин ожидал, что вакцина Pfizer-BioNTech может предотвратить не более 60% случаев заражения. Однако исследования на базе данных около 1,7 млн вакцинированных людей показали другие результаты.

Полученные в ходе исследования цифры еще не опубликованы, поэтому Pfizer и BioNTech пока его не комментируют.

Вакцина против COVID-19 была разработана совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer.

15 февраля сообщалось, что вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech защищает от заражения в 94% случаев, согласно масштабному исследованию, проведенному в Израиле.

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