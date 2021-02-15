Израильские ученые оценили эффективность COVID-вакцины Pfizer

15 февраля, 2021, 13:29

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer / BioNTech защищает от заражения в 94% случаев, согласно масштабному исследованию, проведенном в Израиле

Как сообщает Reuters, результаты исследования основываются на данных 1,2 млн израильтян, половине из которых были сделаны две прививки вакциной Pfizer , а второй половине - нет.

По данным крупнейшей в Израиле медицинской организации Clalit, после получения двух доз вакцины уровень инфицирования коронавируса снизился на 94%, а число тяжелых случаев заболевания - на 92%.

"Это безусловное показывает, что вакцина от коронавируса Pfizer чрезвычайно эффективна через неделю после получения второй дозы, как это было обнаружено в клинических исследованиях", - сказал Ран Балицер, директор по инновациям Clalit.

По словам ученого, данные показывают, что вакцина Pfizer / BioNTech, еще более эффективная через две недели или больше после получения второй дозы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb