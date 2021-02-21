В Техасе объявлено федеральное стихийное бедствие
Этот шаг позволит федеральному правительству выделить дополнительные средства на помощь пострадавшим, поскольку миллионы домов там до сих пор не имеют доступа к воде и электроэнергии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Голоса Америки .
В поисках питьевой люди стоят в длинных очередях на морозе, большинство продуктовых магазинов - с пустыми полками.
В настоящее время около 14 млн человек находятся в зоне объявленного "режима необходимости кипятить воду" - это означает, что на этой территории вода из-под крана содержит опасные патогены и является непригодной для употребления. Воду рекомендуют кипятить не менее в течение минуты, чтобы убить вредные вирусы и бактерии.
В настоящее время власти штата сотрудничает с Вашингтоном, чтобы доставить в Техас мобильные лаборатории для тестирования воды.
Мэр города Остин Стив Адлер в интервью телеканалу NBC заявил о перебоях с подачи воды и электричества в местных госпиталях.
"Мы просто не были готовы к таким холодным температурам. У нас дерегулирована энергосистема в штате, и она не работает", - сказал мэр Остина, одного из крупнейших городов Техаса и столицы этого штата.
Доставлять воду и продукты в отдаленные районы штата помогает вертолетами Национальная гвардия Техаса.
По последним данным, по состоянию на утро воскресенья, 21 февраля 2021, известно по крайней мере о 70 смертей, вызванных аномальными для Техаса морозами. Такие данные приводит агентство Associated Press .
Сейчас морозы отступили. Сейчас в Далласе температура воздуха составляет +8 градусов.
Водопроводные и канализационные системы разморожен, что и вызвало угрозу заражения питьевой воды.
- 15 февраля сообщалось, что Техас накрыла снежная буря .
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