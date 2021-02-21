В Техасе объявлено федеральное стихийное бедствие

21 февраля, 2021, 08:00

В связи с недавними сильными снегопадами и резким похолоданием президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия федерального значения

Этот шаг позволит федеральному правительству выделить дополнительные средства на помощь пострадавшим, поскольку миллионы домов там до сих пор не имеют доступа к воде и электроэнергии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Голоса Америки .

В поисках питьевой люди стоят в длинных очередях на морозе, большинство продуктовых магазинов - с пустыми полками.

В настоящее время около 14 млн человек находятся в зоне объявленного "режима необходимости кипятить воду" - это означает, что на этой территории вода из-под крана содержит опасные патогены и является непригодной для употребления. Воду рекомендуют кипятить не менее в течение минуты, чтобы убить вредные вирусы и бактерии.

В настоящее время власти штата сотрудничает с Вашингтоном, чтобы доставить в Техас мобильные лаборатории для тестирования воды.

Мэр города Остин Стив Адлер в интервью телеканалу NBC заявил о перебоях с подачи воды и электричества в местных госпиталях.

"Мы просто не были готовы к таким холодным температурам. У нас дерегулирована энергосистема в штате, и она не работает", - сказал мэр Остина, одного из крупнейших городов Техаса и столицы этого штата.

Доставлять воду и продукты в отдаленные районы штата помогает вертолетами Национальная гвардия Техаса.

По последним данным, по состоянию на утро воскресенья, 21 февраля 2021, известно по крайней мере о 70 смертей, вызванных аномальными для Техаса морозами. Такие данные приводит агентство Associated Press .

Сейчас морозы отступили. Сейчас в Далласе температура воздуха составляет +8 градусов.

Водопроводные и канализационные системы разморожен, что и вызвало угрозу заражения питьевой воды.

15 февраля сообщалось, что Техас накрыла снежная буря .

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