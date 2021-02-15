Техас накрыла снежная буря: более 2 млн человек остались без света

15 февраля, 2021, 17:30

Расположенный на юге США штат Техас накрыла снежная буря и похолодание

Об этом сообщает специализированный портал об электроснабжении в Соединенных Штатах, Канаде и ЕС Power Outage .

Согласно данным портала, в Техасе в настоящее время без света остались почти 2,6 млн человек из более чем 12 млн потребителей электроэнергии.

При этом отмечается, что отключения света в штате продолжаются.

Как сообщает телеканал Fox News, президент Соединенных Штатов Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.

Напомним, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.

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