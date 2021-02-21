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Espreso.tvМирТихановская назвала санкции ЕС против Беларуси насмешкой

Тихановская назвала санкции ЕС против Беларуси насмешкой


фото: Getty Images
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала санкции Евросоюза против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко насмешкой

Об этом Тихановська заявила в интервью The Sunday Times.

По словам бывшей кандидата в президенты Белоруссии, ограничительных мер ЕС в отношении Минска "смехотворно мало".

"Под санкциями всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Тихановська.

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