Тихановская назвала санкции ЕС против Беларуси насмешкой

21 февраля, 2021, 19:20

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала санкции Евросоюза против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко насмешкой

Об этом Тихановська заявила в интервью The Sunday Times.

По словам бывшей кандидата в президенты Белоруссии, ограничительных мер ЕС в отношении Минска "смехотворно мало".

"Под санкциями всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Тихановська.

21 февраля стало известно, что Светлана Тихановская собирается провести в марте 2021 года переговоры со швейцарскими властями о замораживании активов Александра Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb