Тихановская назвала санкции ЕС против Беларуси насмешкой
21 февраля, 2021, 19:20
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала санкции Евросоюза против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко насмешкой
Об этом Тихановська заявила в интервью The Sunday Times.
По словам бывшей кандидата в президенты Белоруссии, ограничительных мер ЕС в отношении Минска "смехотворно мало".
"Под санкциями всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Тихановська.
- 21 февраля стало известно, что Светлана Тихановская собирается провести в марте 2021 года переговоры со швейцарскими властями о замораживании активов Александра Лукашенко.
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