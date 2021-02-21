Джокович "уничтожил" россиянина в финале и в девятый раз выиграл Australian Open

21 февраля, 2021, 16:37

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open и девятый раз в карьере выиграл турнир Большого шлема в Мельбурне

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Джокович в финале победил Медведева со счетом 7: 5, 6:2, 6:2.

Таким образом, серб стал девятикратным победителем турнира Большого шлема в Мельбурне.

Всего для Джоковича это 18-й титул на турнирах Большого шлема. 33-летний серб стал вторым после испанца Рафаэля Надаля теннисистом, побеждавшим на одном "шлеме" девять раз. Надаль является 13-кратным чемпионом "Ролан Гаррос".

Australian Open

Мельбурн (Австралия)

Мужчины. финал

21 февраля

Новак Джокович (Сербия) - Даниил Медведев (Россия) 7:5, 6:2, 6:2

Напомним, 20 февраля в финале Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака победила американку Дженнифер Брейди.

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