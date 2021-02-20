Определилась победительница Australian Open

20 февраля, 2021, 20:55

В финале Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака победила американку Дженнифер Брейди

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Мельбурне Осака победила Брейди со счетом 6: 4, 6: 2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 мин. Осака, которая является третьей ракеткой мира, сделала шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. Американка, которая занимает 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинты из четырех.

Осака выиграла уже четвертый турнир "Большого шлема" в карьере.

Брейди впервые участвовала в финале турнира "Большого шлема".

Australian Open

Мельбурн (Австралия)

20 февраля

Женщины. Финал

Наоми Осака (Япония) - Дженнифер Брэйди (США) 6: 4, 6: 2

Напомним, 15 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb