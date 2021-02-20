Определилась победительница Australian Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Мельбурне Осака победила Брейди со счетом 6: 4, 6: 2.
Продолжительность матча составила 1 час 18 мин. Осака, которая является третьей ракеткой мира, сделала шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. Американка, которая занимает 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинты из четырех.
Осака выиграла уже четвертый турнир "Большого шлема" в карьере.
Брейди впервые участвовала в финале турнира "Большого шлема".
Australian Open
Мельбурн (Австралия)
20 февраля
Женщины. Финал
Наоми Осака (Япония) - Дженнифер Брэйди (США) 6: 4, 6: 2
- Напомним, 15 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open.
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