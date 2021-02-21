Биатлон: Пидгрушная стала лучшей из украинок в масстарте на ЧМ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пидгрушная на дистанции 12,5 км заработала два штрафных круга и проиграла победительнице из Австрии Лиге Терезе Хаузер 1 мин 36,5сек. Серебро и бронза достались норвежкам Ингрид Ланмарк Тандервольд и Тирил Экгофф.
Еще одна украинка - Дарья Блашко - провалила стрельбу и с шестью промахами финишировала предпоследней - 29-й.
Итак, Украина получила на чемпионате мира одну награду - в эстафете ее принесла женская сборная.
Чемпионат мира по биатлону
Поклюка (Словения)
21 февраля
Женщины. Гонка с массовым стартом, 12, 5 км
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 36.05,7 (0 штрафных кругов)
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - отставание 21,7 (1)
3. Тирил Экгофф (Норвегия) - 23,0 (3)
12. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.36,5 (2)
29. Дарья Блашко (Украина) - 5.00,2 (6)
- Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.
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