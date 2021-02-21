Биатлон: Пидгрушная стала лучшей из украинок в масстарте на ЧМ

21 февраля, 2021, 15:08

Елена Пидгрушная заняла 12-е место и стала лучшей из украинок в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в Словении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пидгрушная на дистанции 12,5 км заработала два штрафных круга и проиграла победительнице из Австрии Лиге Терезе Хаузер 1 мин 36,5сек. Серебро и бронза достались норвежкам Ингрид Ланмарк Тандервольд и Тирил Экгофф.

Еще одна украинка - Дарья Блашко - провалила стрельбу и с шестью промахами финишировала предпоследней - 29-й.

Итак, Украина получила на чемпионате мира одну награду - в эстафете ее принесла женская сборная.

Чемпионат мира по биатлону

Поклюка (Словения)

21 февраля

Женщины. Гонка с массовым стартом, 12, 5 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 36.05,7 (0 штрафных кругов)

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - отставание 21,7 (1)

3. Тирил Экгофф (Норвегия) - 23,0 (3)

12. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.36,5 (2)

29. Дарья Блашко (Украина) - 5.00,2 (6)

Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.

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