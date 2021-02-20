Из-за закрытия каналов Медведчука российский "план хаоса" может потерпеть неудачу, - Богдан Кушнир

20 февраля, 2021, 12:43

Ситуация, которая сейчас происходит с санкциями СНБО против пророссийских украинских политиков и бизнесменов, - это удар на опережение

Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" заявил писатель, журналист, офицер специальных сил и участник русско-украинской войны Богдан Кушнир, передает Еспресо.Захид.

"Нам десятки лет демонстрировали технологию уныния. Мол, что мы не можем иметь своего государства. Каналы Медведчука об этом говорили на каждом шагу. Сейчас наступает следующий этап - это технология хаоса. Российская Федерация на территории Украины проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять со временем хаос. Они бросают пробный камень перед очень жесткой технологией - технологией хаоса. Поэтому я считаю, что санкциями власть правильно сделала - выбила эту почву из-под ног команды Медведчука. Надо понимать, что Медведчук, Рабинович, Козак - это не идейные люди, они не за идею воюют. Это бизнесмены. Так выглядит их бизнес - оптом продать Украину. Поэтому даже никто слезы не пустит за ними", - сказал Богдан Кушнир.

Также Богдан Кушнир спрогнозировал, каким может быть ответ россиян.

"У россиян очень широкий инструмент возможностей. Ранее их методы были другими. К украинским чиновникам являлись ребята из Службы внешней разведки РФ, приходили с дипломатами и покупали кого надо. Сейчас ситуация резко поменялась. У нас работают структуры ФСБ, также военная разведка. Они действуют за счет диверсий и информационно-психологических провокаций. у них есть все возможности устроить в Украине бунт. Но после того как эти три пророссийских канала закрыли, то я думаю, что в ближайшее время у них не будет такого желания. Потому что нет у них уже такого мощного ресурса. Но считаю, что Россия таки пойдет на обострение ситуации. Однако надо понимать: какой президент, такая и война. Путин же говорит, что их там нет, вот такими они методами и работают. Активную фазу они не могут ввести в Украине. Чтобы провести ее, нужно минимум 600 тыс. войска. А у них разве что 100 тыс. боеспособного", - отметил Богдан Кушнир.

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