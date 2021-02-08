"Заря" объявила о трансфере лучшего бомбардира УПЛ
8 февраля, 2021, 14:07
Иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари"
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
"Олимпик" продал Шахаба Захеди "Заре" за 300 тыс. евро. Иранский нападающий подписал с луганским клубом контракт на 4 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Захеди сыграл в чемпионате Украины 11 матчей и забил 8 голов. Иранец делит лидерство в споре лучших бомбардиров УПЛ с Виктором Цыганковым из "Динамо".
- 9 января сообщалось, что Шахаб Захеди, которого приглашало "Динамо", подписал предварительный контракт с "Зарей".
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