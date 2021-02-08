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Espreso.tvСпорт"Заря" объявила о трансфере лучшего бомбардира УПЛ

"Заря" объявила о трансфере лучшего бомбардира УПЛ


фото: zarya-lugansk.com
Иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари"

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

"Олимпик" продал Шахаба Захеди "Заре" за 300 тыс. евро. Иранский нападающий подписал с луганским клубом контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Захеди сыграл в чемпионате Украины 11 матчей и забил 8 голов. Иранец делит лидерство в споре лучших бомбардиров УПЛ с Виктором Цыганковым из "Динамо".

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