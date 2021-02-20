Геращенко показал видео взрыва гранаты, в результате которого на Львовщине погибло двое мужчин

20 февраля, 2021, 21:53

В результате взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области погибли двое мужчин, еще одну женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в facebook.

"Мужчина с женщиной пришел на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина получил ручную гранату, которая взорвалась в его руках. Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - написал Геращенко.

Он добавил, что за прошедший год Национальная полиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов.

"В абсолютном большинстве случаев это оружие имеет происхождение из зоны действий Операции Объединенных сил. К сожалению многие из наших военнослужащих, грубо нарушая закон, воруют и вывозят опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ и используют их в бытовых ссорах, для совершения преступлений, или просто для развлечений. Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизнь ", - отметил Геращенко.

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