Укрзализныця изменила график дополнительных поездов к 8 марта
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця назначила специальные рейсы поезда №120 Запорожье - Львов 5 и 7 марта (6 и 8 марта обратно), которые заменят дополнительные рейсы поезда №43 Киев - Ивано-Франковск 5 и 9 марта (4 и 8 марта обратно).
Отмечается, что в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19 и введением дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области Укрзализныця предлагает альтернативные направления путешествия. Среди восьми предназначенных к первому продленному весеннему уикенду поездов рекомендуются рейсы в Одессу, Ужгород, Винницу, Сумы и Ковель.
- Напомним, 18 февраля Укрзализныця назначила восемь дополнительных поездов на 8 марта.
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