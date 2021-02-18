Укрзализныця назначила восемь дополнительных поездов на 8 марта

18 февраля, 2021, 12:28

Укрзализныця назначила восемь дополнительных поездов на период с 26 февраля по 9 марта

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, самое популярное направление Киев - Ивано-Франковск пополнится поездом №43. Из Киева поезд будет отправляться 5 и 9 марта в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5:43 следующих суток. Из Ивано-Франковска поезд будет отправляться 4 и 8 марта в 21:55 и прибывать в Киев в 8:48.

Дополнительный поезд №235 Киев-Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, а в обратном направлении - 6 и 8 марта. Он будет отправляться из Киева в 20:28 и прибывать в Ужгород в 11:58, в обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 8:40.

Поезд №136 Львов - Одесса будет отправляться 8 марта из Львова в 9:40 и прибывать в Одессу в 20:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 9:37 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд №136 Одесса - Черновцы назначен на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу - 4, 6, 8 и 10 марта с отправлением из Одессы в 16:39 и прибытием в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01.

В буковинском направлении также будет курсировать дополнительный поезд №249 / 250 Киев - Черновцы, который будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 8:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

В направлении Ровно и Луцка дополнительный рейс совершит поезд №197 / 198 Киев - Ковель. Он будет отправляться в Киев в 6:19 и прибывать в Ковель в 14:48. Из Ковеля поезд будет отправляться в 11:27 и прибывать в Киев в 20:45.

Поезд №72 Киев-Запорожье будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев - 4 и 8 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 20:20 и прибывать в Запорожье в 7:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 7:04.

Поезд Сумы - Киев - Винница будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 5:26 и прибытия в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.

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