Украина обновила список стран "красной" зоны
Об этом сообщает пресс -служба Министерства здравоохранения.
Так, список стран "красной" зоны насчитывает 71 страну. Однако 20 стран переместились из одного перечня в другой.
В "зеленую" зону перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Эсватини, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка Эфиопия и Белиз.
В свою очередь в "красную" зону перешли Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана и Малайзия .
- Напомним, 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 19 февраля.
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