Украина обновила список стран "красной" зоны

19 февраля, 2021, 17:22

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает пресс -служба Министерства здравоохранения.

Так, список стран "красной" зоны насчитывает 71 страну. Однако 20 стран переместились из одного перечня в другой.

В "зеленую" зону перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Эсватини, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка Эфиопия и Белиз.

В свою очередь в "красную" зону перешли Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана и Малайзия .

Напомним, 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 19 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb