Коронавирус: за сутки в Украине обнаружили более 6,5 тыс. новых случаев
В частности, заболели 418 детей и 285 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2304 человека;
- летальных случаев - 120;
- выздоровели - 5857 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26095, методом ИФА -15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19553).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1293672 лица;
- выздоровели - 1139977 человек;
- летальных исходов - 24 972;
- проведения ПЦР-тестов - 6651624.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 544 случая;
Винницкая область - 581 случай;
Волынская область - 180 случаев;
Днепропетровская область - 397 случаев;
Донецкая область - 132 случая;
Житомирская область - 260 случаев;
Закарпатская область - 397 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 753 случая;
Киевская область - 365 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 422 случая;
Николаевская область - 182 случая;
Одесская область - 238 случаев;
Полтавская область - 133 случая;
Ровенская область - 134 случая;
Сумская область - 104 случая;
Тернопольская область - 217 случаев;
Харьковская область - 182 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 197 случаев;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 458 случаев;
Черниговская область - 178 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
6531 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 Февраль 2021
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