Коронавирус: за сутки в Украине обнаружили более 6,5 тыс. новых случаев

19 февраля, 2021, 08:20

6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 февраля

В частности, заболели 418 детей и 285 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2304 человека;

летальных случаев - 120;

выздоровели - 5857 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26095, методом ИФА -15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19553).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1293672 лица;

выздоровели - 1139977 человек;

летальных исходов - 24 972;

проведения ПЦР-тестов - 6651624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 544 случая;

Винницкая область - 581 случай;

Волынская область - 180 случаев;

Днепропетровская область - 397 случаев;

Донецкая область - 132 случая;

Житомирская область - 260 случаев;

Закарпатская область - 397 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 753 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 422 случая;

Николаевская область - 182 случая;

Одесская область - 238 случаев;

Полтавская область - 133 случая;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 104 случая;

Тернопольская область - 217 случаев;

Харьковская область - 182 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 197 случаев;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 458 случаев;

Черниговская область - 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

6531 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 февраля 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 Февраль 2021

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