Руководство аэропорта "Одесса" подозревают в незаконном использовании радиоактивного оборудования

19 февраля, 2021, 12:59

Международный аэропорт "Одесса" незаконно получил в субаренду два промышленных рентгенотелевизионных интроскопа, которые были установлены и введены в эксплуатацию

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, директора компаний передали в субаренду Международному аэрпорту "Одесса" два промышленных рентгенотелевизионные интроскопа "Rapiscan 620XR", которые были установлены, смонтированы и введены в эксплуатацию на территории Центрального аэропорта г. Одесса.

При этом, отметили в пресс-службе, основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины запрещают покупать, продавать, арендовать, использовать, вводить в эксплуатацию, а также хранить источники ионизирующего излучения без соответствующего разрешения.

По информации ведомства, в настоящее время сообщено о подозрении двум лицам в незаконном приобретении, использовании и передаче радиоактивных материалов - источников ионизирующего излучения. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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